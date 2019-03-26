Голкіпер збірної України Андрій П'ятов став одним з найкращих гравців європейскьих збірних за версією УЄФА.

Про це повідомляє football.ua.

Рейтинг очолив захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос, на другому місці - його колега з Нідерландів Вірджіл ван Дейк, а замкнув першу трійку форвард швейцарської збірної Харіс Сеферович. П'ятов займає четверту сходинку, випереджаючи нападника збірної Франції Антуана Грізманна.

Актуально: Збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020

Очки в рейтингу гравців враховувалися за різними критеріями, встановленим УЄФА для футболістів різних амплуа.

Нагадаємо, збірна України U-19 розгромила в однолітків з Бельгії.

Напередодні УЄФА представила Маскота Євро-2020.

Джерело - football.ua.