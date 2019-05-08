УЄФА не розглядатиме допуск кримських клубів до міжнародних змагань

УЄФА не збирається розглядати на засіданні виконкому в Баку 29 травня можливий допуск кримських клубів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Р-Спорт

"Ця тема не включена до порядку денного засідання виконкому УЄФА в Баку 29 травня", - повідомили в прес-службі асоціації.

Кримський футбольний союз зі спеціальним статусом був створений за сприяння УЄФА в липні 2015 року. На півострові розігрується окремий чемпіонат.

У вівторок президент Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха заявив, що УЄФА повертається до теми можливої ​​інтеграції футболу Криму в міжнародні змагання, і дана тема розглядається за участю української сторони.

Нагадаємо, Україну не покарають у справі Мораеса.

Раніше Україна ризикувала отримати дві технічні поразки за підсумками матчів з Португалією та Люксембургом за участь в матчах натуралізованого бразильського форварда Жуніора Мораеса.

Джерело - Р-Спорт.