УЄФА не розглядатиме допуск кримських клубів до міжнародних змагань

УЄФА не збирається розглядати на засіданні виконкому в Баку 29 травня можливий допуск кримських клубів до міжнародних змагань.
Про це повідомляє Р-Спорт
"Ця тема не включена до порядку денного засідання виконкому УЄФА в Баку 29 травня", - повідомили в прес-службі асоціації.
Кримський футбольний союз зі спеціальним статусом був створений за сприяння УЄФА в липні 2015 року. На півострові розігрується окремий чемпіонат.
У вівторок президент Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха заявив, що УЄФА повертається до теми можливої інтеграції футболу Криму в міжнародні змагання, і дана тема розглядається за участю української сторони.
Нагадаємо, Україну не покарають у справі Мораеса.
Раніше Україна ризикувала отримати дві технічні поразки за підсумками матчів з Португалією та Люксембургом за участь в матчах натуралізованого бразильського форварда Жуніора Мораеса.
Джерело - Р-Спорт.