Рібері обіцяє повернутися в Баварію

Французький півзахисник Баварії Франк Рібері може знову повернутися в мюнхенський клуб за кілька років.
Про це повідомляє Daily Mail.
Актуально: Баварія планує купити К'єза
"Є кілька варіантів, але поки ще рано говорити, що станеться наступного сезону. Я однозначно буду грати ще рік або два, а потім обов'язково повернуся в Баварію. Ми обговорювали це з керівництвом клубу. Багато що може трапитися за два роки. Основна мета для мене — повернутися в Мюнхен", - сказав Рібері.
У цьому сезоні Рібері зіграв у 35 матчах у всіх турнірах, забив 6 голів і зробив 4 гольові передачі.
Нагадаємо, Баварія хоче провести прощальний матч для Роббена і Рібері.
Джерело - Sport.ua.