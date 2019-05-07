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Рібері обіцяє повернутися в Баварію

Сьогодні 20:41 536 0
Француз обговорив це з керівництвом клубу
Рібері обіцяє повернутися в Баварію

Французький півзахисник Баварії Франк Рібері може знову повернутися в мюнхенський клуб за кілька років.

Про це повідомляє Daily Mail.

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"Є кілька варіантів, але поки ще рано говорити, що станеться наступного сезону. Я однозначно буду грати ще рік або два, а потім обов'язково повернуся в Баварію. Ми обговорювали це з керівництвом клубу. Багато що може трапитися за два роки. Основна мета для мене — повернутися в Мюнхен", - сказав Рібері.

У цьому сезоні Рібері зіграв у 35 матчах у всіх турнірах, забив 6 голів і зробив 4 гольові передачі.

Нагадаємо, Баварія хоче провести прощальний матч для Роббена і Рібері.

Джерело - Sport.ua.

#Баварія, #Бундесліга, #Рібері
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