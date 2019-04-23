Мюнхенська Баварія зробила серйозну пропозицію Фіорентині, щодо півзахисника Федеріко К'єза.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За 21-річного італійця німецький клуб пропонує понад 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова витратити багато коштів на посилення складу наступного літа. Команду, швидше за все, покинуть багаторічні лідери Арьєн Роббен і Франк Рібері.

Що стосується К'єза, то за футболістом Фіорентини полюють багато топ-клубів Європи. Не так давно ходили чутки про інтерес ПСЖ, Челсі, Ліверпуля. Також була інформація про готовність Ювентуса підписати К'єза.

У нинішньому сезоні в чемпіонаті Італії К'єза зіграв за Фіорентину 32 матчі та забив 6 м'ячів.

Нагадаємо, Челсі хоче продовжити контракт з Хадсоном-Одоі. Також, Баварія хоче запросити Конте.

Джерело - Corriere dello Sport.