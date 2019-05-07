Петряку і його вагітній дружині погрожував директор Ференцвароша

Агент футболіста виступив з резонансною заявою

Агент Іван Пироженко, який представляє інтереси українського хавбека Ференцвароша Івана Петряка звинуватив гендира клубу в погрозах його клієнту.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу M4 Sport.

"Нинішня ситуація показує справжнє обличчя Ференцвароша і особисто Ороса Пала (генеральний директор клубу - ред.). Ця людина багато чого розповідає фанатам, намагаючись виправдати свою бездіяльність в їх очах. Але він погрожував Івану та його вагітній дружині. Цікаво, в Ороса Пала є дитина? Як він міг взагалі собі таке дозволити?

Актуально: Назвали зарплату Петряка у новому клубі

Після цього фанати пишуть Івану багато погроз, мабуть, провокація директора Ференцвароша вдалася. Він втлумачив всім, що Петряк — зрадник, якому потрібні тільки гроші. Але це не той випадок. Чотири дні тому Іван сказав, що хоче залишитися, але рішення повинно бути прийнято заздалегідь. Зараз же я бачу в пресі тільки виправдання однієї сторони. Якщо фанати хочуть зробити свої висновки самостійно, то їм варто прислухатися й до наших слів", - зазначив Пироженко.

Напередодні Пироженко анонсував, що виступить з резонансною заявою.

Нагадаємо, Ребров виключив Петряк зі складу Ференцвароша.

Джерело - Sport.ua.