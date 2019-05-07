Назвали зарплату Петряка у новому клуб

Український півзахисник Іван Петряк, який виступає на правах оренди з Шахтаря за Ференцварош, у наступному сезоні стане повноправним футболістом іншого представника чемпіонату Угорщини — МОЛ Віді.
За повідомленням Index.hu, МОЛ-Віді висловив готовність істотно підвищити оклад Петряка.
Актуально: Ребров виключив Петряк зі складу Ференцвароша
Угорські клуби зазвичай не розголошують суми зарплат своїх футболістів, але джерело зазначає, що український хавбек буде отримувати в новому клубі 40 тисяч євро на місяць.
Нагадаємо, Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряк.
Джерело - Sport.ua.