Агент Івана Петряк Іван Пироженко виступить на угорському телебаченні, щоб пояснити ситуацію з його клієнтом.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"У нашій роботі іноді доводиться відстоювати честь і репутацію нашого клієнта навіть на телебаченні. Нехай навіть і на угорському. Адже можна втратити в житті все, але тільки не свою честь! І ми завжди будемо з нашими хлопцями до самого кінця! Днями ми надамо всім запис цього інтерв'ю. Повірте, буде відверто" - написав Пироженко.

Нагадаємо, Петряк може перейти у Мол-Віді. За це його виключили зі складу Ференцвароша.

Джерело - Чемпіон.