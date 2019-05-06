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Агент Петряка виступить на угорському ТБ з резонансною заявою

Сьогодні 13:15 1332 0
Агент Петряка виступить на угорському ТБ з резонансною заявою

Агент Івана Петряк Іван Пироженко виступить на угорському телебаченні, щоб пояснити ситуацію з його клієнтом.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"У нашій роботі іноді доводиться відстоювати честь і репутацію нашого клієнта навіть на телебаченні. Нехай навіть і на угорському. Адже можна втратити в житті все, але тільки не свою честь! І ми завжди будемо з нашими хлопцями до самого кінця! Днями ми надамо всім запис цього інтерв'ю. Повірте, буде відверто" - написав Пироженко.

Нагадаємо, Петряк може перейти у Мол-Віді. За це його виключили зі складу Ференцвароша.

Джерело - Чемпіон.

#Пироженко, #Петряк, #Ференцварош
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