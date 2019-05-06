Українець готується перейти у склад головного конкурента

Ференцварош закреслив номер вінгера Івана Петряк в роздягальні команди.

Джерело повідомляє, що українець зіпсував відносини з Ференцварошем. Через перехід в стан головного суперника клубу, МОЛ-Віді, Петряк сприймається як зрадник. Клуб обурило, що Петряк вів переговори з МОЛ-Віді таємно.

Головний тренер клубу Сергій Ребров виключив українця зі складу команди до кінця сезону. Ференцварошу залишилося зіграти 2 матчі угорської першості.

Нагадаємо, Ференцварош претендував на Петряка

Джерело - M4 Sport.