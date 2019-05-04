Два угорських клуби Ференцварош і МОЛ Віді хочуть викупити українського півзахисника Івана Петряк, права на якого належать Шахтарю.
Про це повідомляє sport arena.
При цьому дуже активно себе проявляє Віді, який хоче перехопити талановитого українця у Ференцвароша, в якому Петряк виступає в цьому сезоні і з яким виграв чемпіонат Угорщини.
Іван Петряк у сезоні 2018/2019 провів у всіх турнірах за Ференцварош 36 матчів, забив 6 м'ячів і зробив 11 ассистов.
У складі найтитулованішого клубу Угорщини також виступає інший український півзахисник Ігор Харатін, а тренує команду Сергій Ребров.
Нагадаємо, Ференцварош не може домовитися про суму викупу Петряка.
Раніше Харатін забив дебютний гол за Ференцварош.
Джерело - Sport Arena.