Два угорських клуби Ференцварош і МОЛ Віді хочуть викупити українського півзахисника Івана Петряк, права на якого належать Шахтарю.

Про це повідомляє sport arena.

При цьому дуже активно себе проявляє Віді, який хоче перехопити талановитого українця у Ференцвароша, в якому Петряк виступає в цьому сезоні і з яким виграв чемпіонат Угорщини.

Іван Петряк у сезоні 2018/2019 провів у всіх турнірах за Ференцварош 36 матчів, забив 6 м'ячів і зробив 11 ассистов.

У складі найтитулованішого клубу Угорщини також виступає інший український півзахисник Ігор Харатін, а тренує команду Сергій Ребров.

Нагадаємо, Ференцварош не може домовитися про суму викупу Петряка.

Раніше Харатін забив дебютний гол за Ференцварош.

Джерело - Sport Arena.