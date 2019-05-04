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Петряк близький до переходу в МОЛ Віді

Сьогодні 19:52 569 0
Петряк близький до переходу в МОЛ Віді

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк, права на якого належать Шахтарю, може перейти в угорський МОЛ Віді.

Про це повідомляє football.ua.

За інформацією видання, наступний сезон Петряк проведе в Угорщині, у складі МОЛ Віді.

Швидше за все, МОЛ Віді викупив контракт гравця збірної України у "гірників", проте, можливо, трансфер оформлять як оренду з правом викупу.

Це сталося через те, що Ференцварош зволікав з викупом гравця і в справу втрутився Віді, який запропонував Шахтарю вигідні для чемпіонів України умови.

Нагадаємо, Ференцварош не може домовитися про суму викупу Петряка.

Раніше Харатін забив дебютний гол за Ференцварош.

Джерело - football.ua.

#Петряк, #МОЛ Віді, #Ференцварош
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