Петряк близький до переходу в МОЛ Віді

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк, права на якого належать Шахтарю, може перейти в угорський МОЛ Віді.
Про це повідомляє football.ua.
За інформацією видання, наступний сезон Петряк проведе в Угорщині, у складі МОЛ Віді.
Швидше за все, МОЛ Віді викупив контракт гравця збірної України у "гірників", проте, можливо, трансфер оформлять як оренду з правом викупу.
Це сталося через те, що Ференцварош зволікав з викупом гравця і в справу втрутився Віді, який запропонував Шахтарю вигідні для чемпіонів України умови.
Нагадаємо, Ференцварош не може домовитися про суму викупу Петряка.
Раніше Харатін забив дебютний гол за Ференцварош.
Джерело - football.ua.