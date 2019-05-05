Петряк - гравець Віді, - Бурбас

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк, права на якого належать Шахтарю влітку стане гравцем угорського МОЛ Віді.

Про це у своєму Твіттері заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Від літа Петряк повноцінний гравець найбагатшого клубу Угорщини Віді. А Ференц сам винен, що його впустив. За рік жодної пропозиції Шахтарю щодо викупу. Взимку на позицію українця навіщось узяли трьох. Навіть у сумі вони не змогли перевершити гравця, що за час оренди став лідером", - заявив журналіст.

Від літа Петряк повноцінний гравець найбагатшого клубу Угорщини Віді. А Ференц сам винен, що його впустив. За рік жодної пропозиції Шахтарю щодо викупу. Взимку на позицію українця навіщось узяли трьох. Навіть у сумі вони не змогли перевершити гравця, що за час оренди став лідером — Igor Burbas (@iburbas) 5 мая 2019 г.

Нагадаємо, Ференцварош не зміг домовитися про суму викупу Петряка.

Раніше Харатін забив дебютний гол за Ференцварош.

Джерело - Чемпіон.