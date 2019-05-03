Мій профіль
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
Вчора 22:02 349
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
Вчора 17:41 565
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
Вчора 16:32 575
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса
Вчора 14:01 4034
Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса
Вчора 13:04 1557
Україна отримала вирок у справі Мораеса
Вчора 11:00 1791
Арсенал переграв Валенсію, Айнтрахт та Челсі розписали мирову в півфіналі Ліги Європи
02.05.2019 23:54 1180
Збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу
02.05.2019 18:52 1271
Барселона - Ліверпуль 3:0. Відео голів та огляд матчу
02.05.2019 00:16 5227
Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів
01.05.2019 23:57 4732
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:01 Хокей Кароліна - Айлендерс: онлайн-трансляція матчу НХЛ 542
00:01 Баскетбол Бостон - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 420
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 69299
3 Травня 2019
23:51 Футбол UA: Перший покаже матчі збірної України на ЧС-2019 287
23:25 Футбол Суркісу треба подякувати за те, що не кинув Динамо - Єзерський 561
23:08 Блог Маліновський знову відзначився за Генк 614
22:45 Футбол Павелко: Справа Мораеса - це інтереси країни 255 3
22:27 Футбол Бедоя покинув Карпати. Він зіграв 8 хвилин за півтора роки 1161
22:05 Блог Він подарував Ворсклі Кубок України та груповий етап Ліги Європи. Василю Сачку - 44! 368
22:02 Легка атлетика 17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги 349
21:55 Футбол Генсек ФФУ відзначив ключову роль Павелка у позитивному результаті по справі Мораеса 422
21:31 Біатлон Німецька біатлоністка завершила кар'єру в 25 років 482
21:05 Бокс Ф'юрі: Кличко думав, що бій зі мною - рутинний захист титулу 434
20:52 Футбол Ліверпуль змінить титульного спонсора 423
20:35 Футбол Саррі розлютив керівництво Челсі 473
20:24 Футбол Став відомий термін відновлення Касільяса після інфаркту 453
20:04 Хокей Донбас підписав захисника збірної України 349
19:41 Футбол Вербич переніс операцію на гомілкостопі 561
19:24 Теніс Сестри Кіченок зіграють на турнірі WTA в Мадриді 379
19:21 Футбол Лідер Львова готовий виступати за Динамо чи Шахтар - Жилмар 698
19:05 Баскетбол Ягупова не потрапила у розширений список збірної перед Євробаскетом-2019 602
18:53 Бокс Українець стане спаринг-партнером суперника Ф'юрі 528
18:28 Футбол Генсек ФФУ Запісоцький розповів, скільки тривало засідання по справі Мораеса 1081
18:09 Блог Футболіст проти баскетболіста. Георгій Бущан vs Павло Крутоус. Хто крутіший? 284
18:07 Бокс Гірн підтвердив наявність переговорів з Кличком, щодо його повернення 558

Павелко: Справа Мораеса - це інтереси країни

Вчора 22:45 255 3
Павелко: Справа Мораеса - це інтереси країни
Андрій Павелко

У збірної України є велике майбутнє.

Таку думку висловив президент ФФУ Андрій Павелко , коментуючи рішення УЄФА не карати збірну України за натуралізацію форварда Жуніора Мораеса.

"Це дуже важлива перемога всього українського футболу. Правове рішення підтверджує, що у нашої збірної є велике майбутнє. За кожного нашого гравця ми будемо боротися і відстоювати інтереси країни. Це було принципове питання і справа честі - відстояти інтереси нашої збірної, нашого гравця.

Важливо, що на стороні України були факти і правда. Всі процедури, які необхідно було дотримати, з нашого боку були виконані і рішення підтвердило, що ми діяли згідно із законом", - сказав Павелко.

Нагадаємо, що збірна Люксембургу збирається подавати апеляцію на це рішення УЄФА. Натомість Португалія від оскарження відмовилася

Джерело - Футбол 1/2.

#Павелко, #Мораес
Коментарі ()