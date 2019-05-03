Павелко: Справа Мораеса - це інтереси країни

У збірної України є велике майбутнє.

Таку думку висловив президент ФФУ Андрій Павелко , коментуючи рішення УЄФА не карати збірну України за натуралізацію форварда Жуніора Мораеса.

"Це дуже важлива перемога всього українського футболу. Правове рішення підтверджує, що у нашої збірної є велике майбутнє. За кожного нашого гравця ми будемо боротися і відстоювати інтереси країни. Це було принципове питання і справа честі - відстояти інтереси нашої збірної, нашого гравця.

Важливо, що на стороні України були факти і правда. Всі процедури, які необхідно було дотримати, з нашого боку були виконані і рішення підтвердило, що ми діяли згідно із законом", - сказав Павелко.