Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу

Федерація футболу Португалії не буде подавати апеляцію на рішення UEFA у справі про натуралізацію форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Про це повідомив місцевий журналіст Педро Коста, посилаючись на інформацію, отриману від медіа-директора місцевої футбольної асоціації.

Контрольно-дисциплінарний комітет UEFA підтвердив законність надання громадянства форварду донецького Шахтаря.

Сам футболіст емоційно відреагував на рішення КДК.

Раніше повідомлялося, що Люксембург буде подавати апеляцію на рішення у справі Мораеса.

Джерело - Tribuna.