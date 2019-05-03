Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу

Федерація футболу Португалії не буде подавати апеляцію на рішення UEFA у справі про натуралізацію форварда збірної України Жуніора Мораеса.
Про це повідомив місцевий журналіст Педро Коста, посилаючись на інформацію, отриману від медіа-директора місцевої футбольної асоціації.
Контрольно-дисциплінарний комітет UEFA підтвердив законність надання громадянства форварду донецького Шахтаря.
Сам футболіст емоційно відреагував на рішення КДК.
Раніше повідомлялося, що Люксембург буде подавати апеляцію на рішення у справі Мораеса.
Джерело - Tribuna.