Федерація футболу Люксембургу збирається боротися до кінця

Федерація футболу Люксембургу буде подавати апеляцію на рішення УЄФА про правомірність натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Про це заявив президент ФФЛ Пол Філіп.

"Шанси на те, що вердикт винесуть на нашу користь, дуже малі, але ми все одно будемо апелювати", - сказав Філіп.

Раніше контрольно-дисциплінарний орган УЄФА ухвалив рішення відхилити протести Люксембургу та Португалії.

У сторони, що програла є п'ять днів щоб аргументувати свій протест в УЄФА. Після цього у них є ще три дні для подачі апеляції.

Нагадаємо, Павелко назвав Мораеса патріотом.

Джерело - Sport.ua.