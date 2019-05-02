Мессі: Ми добре зробили свою роботу

Нападник Барселони Ліонель Мессі залишився задоволеним результатом першого півфінального протистояння Ліги чемпіонів із англійським Ліверпулем.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Останній момент в грі Дембеле, звичайно, повинен був реалізовувати. Тоді на Енфілді було б простіше. Але і 3:0 - блискучий результат. Ми впоралися зі швидкісною і атлетичною грою Ліверпуля. Звичайно, Барса не звикла грати без м'яча, так що знадобилося віддати дуже багато сил. Але ми добре зробили свою роботу", - наголосив бомбардир.
Нагадаємо, Мессі міг виступати за збірну Іспанії.
Раніше Барселона переграла Ліверпуль, а Мессі здивував головного тренера.
Джерело - УНН.