Лідер каталонської Барселони Ліонель Мессі продовжує дивувати.

Про це заявив головний тренер Барселони Ернесто Вальверде після перемоги своїх підопічних над Ліверпулем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

"Чудовий результат проти дуже сильного суперника. Всі ми знаємо, на що здатний Мессі, але він продовжує дивувати нас. Це наш капітан, гравець, який диктує хід матчу, задає йому темп. І сьогодні він знову допоміг нам перемогти. Лео знову довів, що є незаперечним лідером цієї команди", - заявив Вальверде.