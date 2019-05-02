Мессі міг виступати за збірну Іспанії

Аргентинець відмовився

31-річному форварду каталонської Барселони і збірної Аргентини з футболу Ліонелю Мессі пропонували виступати за національну команду Іспанії.

Про це повідомив колишній тренер збірної Іспанії з футболу Вісенте дель Боске.

"Мессі підсилив би збірну Іспанії. Я знаю, що Королівська іспанська футбольна федерація робила неодноразові спроби переконати Мессі виступати за збірну Іспанії, але Ліонель завжди відмовлявся, оскільки хотів грати за Аргентину. Присутність Мессі нам би точно не зашкодила", — зазначив дель Боске.

Дель Боске очолював національну збірну Іспанії з футболу з 2008-го до 2016 року.

Нагадаємо, Барселона переграла Ліверпуль, а Мессі здивував головного тренера.

Джерело - Sport.ua.