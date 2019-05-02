Власники ПСЖ можуть скоротити фінансування клубу

Власники ПСЖ охололи до клубу і можуть знизити йому фінансування.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, в керівництві паризької команди втомилися від постійної критики на адресу клубу і вважає, що негативні висловлювання на адресу ПСЖ шкодять і іміджу компанії Qatar Sports Investment.

Власників ПСЖ також не влаштовують високі податки у Франції - за вісім років французький уряд отримав від власників ПСЖ мільярд євро у вигляді податків.

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Майбутньому ПСЖ поки ніщо не загрожує, але довгострокові фінансові надходження в казну клубу безпосередньо залежать від результатів у найближчі кілька років.

Водночас, зараз вже йдуть переговори про покупку Роми. Також розглядається варіант покупки одного з клубів англійської Чемпіоншипа.

Нагадаємо, ПСЖ претендує на Ікарді, а також домовився із півзахинсиком МЮ.

Джерело - iSport.