ПСЖ програв Ренну Кубок Франції

Ренн став володарем Кубка Франції, обігравши у фінальному матчі ПСЖ.

Команди в матчі забили по два м'ячі (2:2), а переможця виявили в серії пенальті, де бретонський клуб здобув перемогу (6:5).

Для Ренна це перший Кубок Франції та перший завойований трофей з 1971 року.

ПСЖ грав у фіналі Кубка п'ятий рік поспіль, але вперше за цей період поступився у вирішальному матчі.

Нагадаємо, Неймар вдарив уболівальника по обличчю. Раніше повідомлялося, ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції

Джерело - Чемпіон.