ПСЖ програв Ренну Кубок Франції

Ренн став володарем Кубка Франції, обігравши у фінальному матчі ПСЖ.
Команди в матчі забили по два м'ячі (2:2), а переможця виявили в серії пенальті, де бретонський клуб здобув перемогу (6:5).
Для Ренна це перший Кубок Франції та перший завойований трофей з 1971 року.
ПСЖ грав у фіналі Кубка п'ятий рік поспіль, але вперше за цей період поступився у вирішальному матчі.
Нагадаємо, Неймар вдарив уболівальника по обличчю. Раніше повідомлялося, ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції
Джерело - Чемпіон.