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ПСЖ домовився з півзахисником Манчестер Юнайтед

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ПСЖ домовився з півзахисником Манчестер Юнайтед
Андер Еррера

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера влітку перейде в ПСЖ.

Про це повідомляє RMC Sport.

29-річний хавбек, який після закінчення сезону стане вільним агентом, вже домовився про умови контракту з парижанами.

За інформацією джерела, залишилося тільки вирішити питання тривалості угоди. Очікується, що договір буде підписаний на 4-5 років.

Сьогодні колишній клуб Еррери, Атлетік, зробив пропозицію, але представники гравця дали зрозуміти, що баски запізнилися, і футболіст продовжить кар'єру в Парижі.

Еррера проводить п'ятий сезон в МЮ. У нинішньому він забив 2 голи і віддав 3 паси в 20 іграх прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що ще один футболіст МЮ може змінити клубну прописку.

Раніше Сульшер зізнався, хто лідер роздягальні МЮ.

Джерело - RMC Sport.

#Еррера, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ
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