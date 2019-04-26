ПСЖ домовився з півзахисником Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера влітку перейде в ПСЖ.
Про це повідомляє RMC Sport.
29-річний хавбек, який після закінчення сезону стане вільним агентом, вже домовився про умови контракту з парижанами.
За інформацією джерела, залишилося тільки вирішити питання тривалості угоди. Очікується, що договір буде підписаний на 4-5 років.
Сьогодні колишній клуб Еррери, Атлетік, зробив пропозицію, але представники гравця дали зрозуміти, що баски запізнилися, і футболіст продовжить кар'єру в Парижі.
Еррера проводить п'ятий сезон в МЮ. У нинішньому він забив 2 голи і віддав 3 паси в 20 іграх прем'єр-ліги.
Нагадаємо, що ще один футболіст МЮ може змінити клубну прописку.
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Джерело - RMC Sport.