ПСЖ хоче придбати Ікарді

Інтер хоче 70 млн євро за форварда

Аргентинський нападник Інтера Мауро Ікарді став пріоритетною ціллю ПСЖ під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, на Парк де Пренс Ікарді повинен стати заміною 32-річному Едінсону Кавані. Вже зараз парижан вважаються фаворитами в боротьбі за гравця "нерадзуррі".

Очікується, що Інтер захоче за Мауро близько 70 млн євро, оскільки через конфлікт з клубом і тривалу відсутність ігрової практики ціна на нього знизилася.

В нинішньому сезоні аргентинець провів за Інтер 24 матчі в Серії А, в яких забив 10 голів і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Атлетіко цікавиться Ікарді.

Також, Конте погодився очолити Інтер і продати Ікарді.

Джерело - Футбол 24.