Касільяс дав перший коментар після інфаркту

Голкіпер Порту Ікер Касільяс на своїй сторінці в Twitter подякував усім за підтримку після інфаркту.
"Все під контролем. Отримав великий переляк, але зараз все приходить в норму. Дуже дякую всім за повідомлення і любов", - написав Касільяс.
Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD— Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 May 2019
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua