Касільяс дав перший коментар після інфаркту

Голкіпер Порту Ікер Касільяс на своїй сторінці в Twitter подякував усім за підтримку після інфаркту.

"Все під контролем. Отримав великий переляк, але зараз все приходить в норму. Дуже дякую всім за повідомлення і любов", - написав Касільяс.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 May 2019

Джерело - Чемпіон.

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