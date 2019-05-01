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Циганик: В УПЛ потрібно залучати іноземних арбітрів

Сьогодні 21:21 294 0
Циганик: В УПЛ потрібно залучати іноземних арбітрів

Щоб підняти рівень рефері в українському футболі потрібно долучати іноземних арбітрів.

Так вважає ведучий Профутболу Ігор Циганик.

"Якщо ми запросимо іноземних арбітрів, і наші подивляться, як вони судять, то повірте мені, їхній рівень підніметься. А так ... Ми просто варимося у власному соку, старі покоління арбітрів йдуть, приходять молоді, які довго набираються досвіду. Це катастрофа!", - заявив журналіст.

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"Їм просто не вистачає навіть не кваліфікації, а практики і ігрового тонусу в хороших матчах, де можна було б вирішувати долю. А у нас арбітри чомусь бояться бути такими персонажами на футбольному полі, які непомітні. І як тільки все починається, вони хапають свисток і намагаються показати, що найголовніші тут. Але вони не найголовніші", - пояснив Циганик.

Нагадаємо, Неймара дискваліфікували на три єврокубкові матчі через критику суддівства.

Також, Неймар розповів, чому покинув Барселону.

Джерело - footballgazeta.

#Циганик, #УПЛ
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