Іспанського арбітра відсторонили від роботи через рукоприкладство

Іспанський арбітр Хав'єр Альберола Рохас отримав дискваліфікацію за неприпустимі дії стосовно нападника Атлетіко Альваро Морати.
Про це повідомляє AS.
Під час матчу Ейбар - Атлетіко (0:1) Рохас хапав Морату за руку, штовхнув у груди, а після протесту з боку футболіста ляснув по шиї.
Комітет арбітрів Іспанії прийшов до висновку, що Рохас перевищив повноваження, і відсторонив рефері від роботи в 35-му турі іспанської Прімери.
На думку комітету арбітрів, судді не повинні торкатися гравців, так само, як і футболісти не мають права доторкатися до рефері.
Нагадаємо, Атлетіко готовий купити лідера Наполі.
Раніше повідомлялося, Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку.
Джерело - УНІАН.