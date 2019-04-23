Іспанського арбітра відсторонили від роботи через рукоприкладство

Суддя штовхав та хапав за руку нападника Атлетіко

Іспанський арбітр Хав'єр Альберола Рохас отримав дискваліфікацію за неприпустимі дії стосовно нападника Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє AS.

Під час матчу Ейбар - Атлетіко (0:1) Рохас хапав Морату за руку, штовхнув у груди, а після протесту з боку футболіста ляснув по шиї.

Комітет арбітрів Іспанії прийшов до висновку, що Рохас перевищив повноваження, і відсторонив рефері від роботи в 35-му турі іспанської Прімери.

На думку комітету арбітрів, судді не повинні торкатися гравців, так само, як і футболісти не мають права доторкатися до рефері.

Нагадаємо, Атлетіко готовий купити лідера Наполі.

Раніше повідомлялося, Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку.

Джерело - УНІАН.