Моурінью: У Барселони будуть проблеми з Ліверпулем

Якщо Барселона буде грати проти Ліверпуля, як у першому матчі з Манчестером Юнайтед, то в них буде чимало проблем.

Про це заявив екс-наставник "манкуніанців" Жозе Моурінью.

"Ліверпуль сильний, ван Дейк феноменальний. І потім, у кожній грі, ну добре, не у кожної, але Фірміно, Салах і Мане забивають і забивають. Назвіть мені гру, в якій Салах, Фірміно і Мане - всі троє разом не забили. Це трапляється дуже рідко", - сказав Моурінью.

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"Реальність така, що в минулому сезоні Ліверпуль грав у фіналі, а в цьому сезоні він вийшов у півфінал, на мою думку, 50-відсотковим шансом потрапити у фінал. Я думаю, якщо Барселона зіграє з Ліверпулем другий матч так само, як вона зіграла перший матч на Олд Траффорді, у неї будуть проблеми", - додав португалець.

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"Думаю, що в першому матчі Барселона, вийде, щоб атакувати, але, як я вже говорив, Мане, Салах, Фірміно не так прямолінійні. З огляду на стиль Ліверпуля, вони дуже небезпечні, вони можуть нашкодити Барселоні", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, де дивитися онлайн-трансляціяю матчу Ліги чемпіонів.

Джерело - xsport.