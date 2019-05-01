Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ

Барселона - Ліверпуль

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу, 1-ий матч

Камп Ноу, Барселона. 1 травня, 22:00

Головний арбітр: Бйорн Куйперс (Нідерланди)

Асистенти арбітра: Маріо Дікс, Ервін Зейнстра (усі - Нідерланди)

Четвертий арбітр: Тасос Сідіропулос (Нідерланди)

Яким би не був гарний неприборканою молодістю Аякс і переконливий олімпійським спокоєм Тоттенгем, однак, швидше за все, переможця цьогорічної чемпіонської Ліги потрібно шукати в парі Барселона - Ліверпуль. Аж занадто ці дві команди далекі від решти "народу". От уже воістину, зустріч двох важковаговиків, у кожного з яких - по п'ять перемог в Лізі (Кубку) чемпіонів. Фінал у півфіналі, одним словом.

Барселона, обігравши в 35 турі Ла Ліги Леванте, завчасно забезпечила собі черговий, вже 26-й за рахунком титул найкращої команди Іспанії. Для повноти тріумфу в Прімері каталонцям залишилося виграти фінал Кубка Короля, у якому підопічні Вальверде вважаються беззаперечним фаворитом. Однак головне завдання для блаугранас у нинішньому сезоні - успішно виступити в головному клубному турнірі Старого Світу.

Читайте також: Ліверпуль переграв Гаддерсфілд

Так вже виходило останні кілька років (якщо бути точним - чотири сезони), що вище чвертьфіналу каталонська машина в чемпіонській Лізі не добиралася. Особливо показовим був торішній провал імені Роми. Пам'ятаєте ті божевільні 3:0 у Римі на користь вовків після 1:4 на Камп Ноу? А як забути розгублене обличчя Мессі, який не міг зрозуміти, як можна було втратити перемогу, яка після першого матчу була вже практично в кишені.

У нинішньому сезоні Барселона дуже ретельно підходить до матчів єврокубків. Команда помітно підсилилася, насамперед у захисті і середній лінії, провів роботу над власними помилками і Вальверде. Мессі теж як ніколи голодний до перемог і напевно зробить все можливе, щоб вийти у фінал. У фінал, який розчистить для каталонців шлях до Кубка чемпіонів, а для їхнього капітана - до чергового Золотого м'яча. І можна не сумніватися, що барселонці, які вирішили практично всі свої завдання на внутрішній арені, будуть зі шкіри лізти, щоб пройти Ліверпуль. І вони мають для цього всі підстави.

Однак і нинішній Лівер шитий аж ніяк не ликом. Якщо в минулому сезоні яскрава і атакуюча гра червоних стала майже для всіх одкровенням, як і їх вихід у київський фінал ЛЧ, то в сезоні нинішньому мерсисайдці, окрім усього іншого, додали в солідності і досвіді. Це вже не команда трьох забивал - Мане, Салаха і Фірміно, це вже згуртований колектив, де на кожній позиції - яскрава індивідуальність. Тренер МанСіті Гвардіола нещодавно помітив, що, мовляв, нинішній Ліверпуль - кращий, який він бачив за все свій час. І, в принципі, з колишній коучем Барси складно не погодитися.

Перед візитом на Камп Ноу команда Клоппа в чемпіонаті Англії погралася в матчі з Гаддерсфілдом - 5:0. Однак, на відміну від свого суперника по півфіналу Ліги, ліверпульці ще не вирішили свою головну задачу на сезон - перемогти в АПЛ. Їм ще належить провести два поєдинки, і щонайменша помилка в будь-якому з них автоматично подарує титул МанСіті. А може трапиться і так, що навіть максимальний результат в останніх зустрічах чемпіонату не принесе червоним жаданого титулу, адже Сіті мають перевагу у вигляді одного очка. Стало бути, все в руках команди Гвардіоли.

Для суперників майбутня гра буде дев'ятою в рамках єврокубків. Поки що перевага на боці англійців - три перемоги. Дві вікторії на рахунку каталонців, ще три матчі завершилися внічию. Примітно, що Барселона виграла два останні матчі на Енфілді, а Ліверпуль ще жодного разу не програвав на полі Барселони.

Орієнтовні склади:

Барселона:

Ліверпуль:

Слова:

Ернесто Вальверде (головний тренер Барселони): "Ліверпуль - потужна команда, яка чинить великий тиск на суперника і грає у високому темпі. Обіграти такого суперника буде складно. У цьому сезоні Ліверпуль програв усього одну зустріч в чемпіонаті, що підкреслює його силу".

Юрген Клопп (головний тренер Ліверпуля): "Справа не в одному Мессі. Там вся команда з гравців найвищого рівня. Барса вже стала чемпіоном Іспанії. Мессі перед початком сезону сказав, що хоче знову виграти нарешті Лігу чемпіонів, і це звучить як загроза! Але ми теж хочемо вийти у фінал"

Цікаві факти:

- Барселона виграла групу, в яку також потрапили Тоттенгем, Інтер і ПСВ, після чого пройшла в 1/8 фіналу Ліон, а у чвертьфіналі - Манчестер Юнайтед;

- Підходить до гри з 12-матчевої серією без поразок при двох нічиїх у всіх турнірах;

- За підсумками 35 турів Барселона лідирує в іспанській Примері, оформивши в минулому турі 26-е чемпіонство країни у своїй історії;

- Ліверпуль вийшов з групи з другого місця, випередивши Наполі і Црвену Звезду і поступившись першим місцем ПСЖ, після чого пройшов у 1/8 фіналу Баварію, а у чвертьфіналі - Порту;

- За підсумками 36-ти турів Ліверпуль посідає друге місце в англійській Прем'єр-лізі, поступаючись лідеру Манчестер Сіті один бал;

- Підходить до гри з 10-матчевої переможної серією у всіх турнірах;

- під питанням участь у грі нападника Роберто Фірміно і півзахисників Фабінью і Адама Лаллани.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Дивіться також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Джерело - Чемпіон.