Барселона - Ліверпуль: дивитися онлайн-трансляціяю матчу Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона сьогодні, 1 травня, на домашньому стадіоні Камп Ноу в півфіналі Ліги чемпіонів прийматиме англійський Ліверпуль.

Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

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Дивитися поєдинок у прямій трансляції на території України можна на телеканалі Футбол 2. Початок трансляції - о 21.50.

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також матч можна переглянути на відеоресурсі ОLL.TV.(Увага! Трансляція платна!)

Джерело - Чемпіон.