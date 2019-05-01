Напередодні півфінального матчу Ліги чемпіонів між Барселоною і Ліверпулем вболівальники англійців влаштували дебош у Барселоні.

Деякі фанати Ліверпуля штовхали місцевих жителів Каталонії у фонтан, примудряючись знімати свої дії на камеру. Шість уболівальників червоних були заарештовані поліцією за напад на співробітників готелю.

Також, фанати кидали в поліцію невідомі предмети. У тих же людей було конфісковано близько 3000 банок пива для продажу на жвавій площі.

Матч Барселона - Ліверпуль відбудеться 1-го травня на стадіоні Камп Ноу. Початок зустрічі о 22:00.

Джерело - Чемпіон.

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