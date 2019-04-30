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Де Пена: Було складно тренуватись наодинці

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Де Пена: Було складно тренуватись наодинці

Новачку київського Динамо Карлосу Де Пені було досить важко тренуватися наодинці.

Про це він розповів порталу Las Voces del Fútbol.

"Було класно дебютувати в дербі проти Шахтаря. Я відчував себе дуже добре, адже у мене було достатньо ігрового часу. Знаєте, було важко тренуватися наодинці, але на сьогоднішній день я ціную те, що зробив. Підтримка моєї сім'ї, друзів і дівчини дозволила мені знайти відмінну команду", - сказав футболіст.

Нагадаємо, Де Пена не може назвати Шахтар ворогом.

Джерело - sportanalytic.

#Де Пена, #Динамо
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