Де Пена: Було складно тренуватись наодинці

Новачку київського Динамо Карлосу Де Пені було досить важко тренуватися наодинці.

Про це він розповів порталу Las Voces del Fútbol.

"Було класно дебютувати в дербі проти Шахтаря. Я відчував себе дуже добре, адже у мене було достатньо ігрового часу. Знаєте, було важко тренуватися наодинці, але на сьогоднішній день я ціную те, що зробив. Підтримка моєї сім'ї, друзів і дівчини дозволила мені знайти відмінну команду", - сказав футболіст.