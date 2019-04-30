Де Пена: Було складно тренуватись наодинці

Новачку київського Динамо Карлосу Де Пені було досить важко тренуватися наодинці.
Про це він розповів порталу Las Voces del Fútbol.
"Було класно дебютувати в дербі проти Шахтаря. Я відчував себе дуже добре, адже у мене було достатньо ігрового часу. Знаєте, було важко тренуватися наодинці, але на сьогоднішній день я ціную те, що зробив. Підтримка моєї сім'ї, друзів і дівчини дозволила мені знайти відмінну команду", - сказав футболіст.
Нагадаємо, Де Пена не може назвати Шахтар ворогом.
Джерело - sportanalytic.