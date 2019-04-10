Динамо підписало уругвайського півзахисника

Футболіст був вільним агентом

Динамо уклало угоду з 27-річним уругвайським вінгером Карлосом де Пеною.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Карлос Марія де Пена Боніно підписав з Динамо контракт, перебуваючи у статусі вільного агента. Угода розрахована до кінця сезону 2018/2019 з опцією продовження.

У київському клубі Карлос виступатиме під 14 ігровим номером.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна київське Динамо придбало лише іспанського форварда Франа Соля, який потрапив у лазарет команди після травми плеча.

Нещодавно київський клуб покинули бразильські півзахисники Че Че і Вітор Буено, які пішли в Сан-Паулу.

Джерело - Динамо.