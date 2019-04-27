Де Пена: Важко назвати Шахтар ворогом

Новачок київського Динамо Карлос Де Пена не може назвати донецький Шахтар ворогом.
Про це він розповів порталу Football Hub.
"Коли чуєш про великий матчі в Україні, ти знаєш, що це Динамо - Шахтар. Дві великі команди. Я щасливий бути тут, у Динамо. Я думаю, це більше, ніж просто клуб. Зараз я тут. Я хочу грати за цю команду. І я сподіваюся, що зможу провести багато матчів у цій футболці. Це те, чого я хочу. І звичайно, продовжувати перемагати", - сказав Де Пена.
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"Важко назвати Шахтар ворогом. Це футбол, і ти хочеш перемогти. На полі немає друзів. 90 хвилин ти хочеш перемогти і не переймаєшся, хто на протилежному боці. Навіть коли я грав в Уругваї в дербі, я не міг назвати суперника ворогом. Це не дуже добре. Звичайно, вони наші суперники, ми хочемо їх перемагати постійно. Але суперництво має бути тільки на полі. Не за ним", - підсумував уругваєць.
Нагадаємо, Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем.
Також, Динамо перегляне нігерійського захисника.
Джерело - Football Hub.