Де Пена: Важко назвати Шахтар ворогом

Новачок київського Динамо Карлос Де Пена не може назвати донецький Шахтар ворогом.

Про це він розповів порталу Football Hub.

"Коли чуєш про великий матчі в Україні, ти знаєш, що це Динамо - Шахтар. Дві великі команди. Я щасливий бути тут, у Динамо. Я думаю, це більше, ніж просто клуб. Зараз я тут. Я хочу грати за цю команду. І я сподіваюся, що зможу провести багато матчів у цій футболці. Це те, чого я хочу. І звичайно, продовжувати перемагати", - сказав Де Пена.