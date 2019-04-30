Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми

Мій профіль
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
Сьогодні 19:03 1436
Визначили найкращого гравця туру УПЛ
Сьогодні 12:54 444
Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії
Сьогодні 11:58 689
Тоттенгем - Аякс: анонс і прогноз півфінального матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 1071
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
Вчора 17:52 1918 2
У Туреччині перекинувся автобус з футбольною командою. Загинув гравець збірної Чехії
Вчора 11:15 1965
Луческу вибачився за слова про Лобановського
Вчора 09:00 2675
Збірна України мінімально поступилася Японії в стартовому матчі на чемпіонаті світу
28.04.2019 16:47 1636
Постол переміг Мамуна і став обов'язковим претендентом на титул WBC
28.04.2019 08:09 1924
Барселона переграла Леванте і стала чемпіоном Іспанії
27.04.2019 23:36 1393
Навколо спорту
Блоги
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою Максим Буйдин
Сьогодні 18:18 518
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив Максим Буйдин
Сьогодні 16:14 544
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах Максим Буйдин
Сьогодні 14:36 593
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
Сьогодні 13:01 1120
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
Сьогодні 12:00 308
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:02 573
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
Вчора 17:52 1918 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
Вчора 17:11 1064
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 15:31 956
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер Максим Буйдин
Вчора 15:04 1869
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони Максим Буйдин
Вчора 12:55 1215
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 11:53 524
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:47 1522
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:43 811
В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену
В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:12 376
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:07 Футбол Енергія переграла Миколаїв-2, Таврія розписала мирову з Реал Фармою у 23 турі Другої ліги 105
19:48 Футбол Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані 233
19:36 Баскетбол БК Запоріжжя виграв бронзу чемпіонату України 390
19:21 Футбол Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми 661
19:03 Баскетбол Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв 1436
18:46 Футбол Неймар повідомив Марсело, що хоче перейти в Реал 419
18:30 Бокс Джошуа дізнався ім'я суперника, який замінить Міллера 704
18:21 Футбол Трансляція Барселона - Ліверпуль: онлайн 01.05.2019 287
18:18 Блог Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою 518
18:15 Футбол Збірна України U-18 перемогла однолітків з Туреччини 373
17:54 Футбол Сульшер розкритикував Марсьяля при гравцях МЮ після матчу з Челсі 2629
17:33 Футбол Лідери Шахтаря можуть пропустити найближчий матч через травму 417
17:17 Бокс Вайт готовий битися з Усиком 825
16:51 Футбол Інтер планує обміняти Ікарді на Кіна 411
16:38 Автоспорт Феттель: Домінування Мерседеса вже всім набридло 411
16:19 Футбол Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори 890
16:14 Блог Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив 544
15:50 Футбол Назвали найкращого тренера 26-го туру УПЛ 314
15:37 Хокей Коламбус - Бостон: онлайн-трансляція матчу Кубка Стенлі 330
15:16 Футбол Гравець збірної України висміяв оборонні спроможності Зінченка 1201 1
14:50 Футбол Україна (U-18) - Туреччина (U-18): онлайн-трансляція матчу 795
14:36 Блог Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах 593
14:34 Футбол Неймара можуть виключити зі збірної Бразилії 715
14:15 Футбол Стали відомі суддівські призначення на матчі 27-го туру УПЛ 429
13:47 Баскетбол Голден Стейт - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА 349

Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми

Сьогодні 19:21 661 0
Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми

Юний легіонер київського Динамо Міккель Дуелунд відновився від тяжкої травми і має зіграти за основну команду киян.

Так вважає ведучий Профутбол Ігор Циганик.

"Я думаю, що Дуелунд буде грати. Він уже почав працювати в загальній групі, але спочатку йому потрібно зіграти хоча б один тайм за дубль, щоб потім вийти в матчі першої команди. Данцеві потрібно набрати ігрові кондиції", - сказав Циганик.

  Актуально: Маліновський претендент на звання гравця року в Бельгії.

"Я сподіваюся на нього, адже в середині поля Динамо дуже потрібна допомога. Зараз у киян на цій позиції - безальтернативна і дуже важка історія. А Дуелунд не тільки б додав конкуренції, але і просто цікаво подивитися на цього хлопця, який непогано почав, забивши гол Арсеналу, а потім трапилася його травма", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, Міккель отримав травму в матчі з Яблонцем, який відбувся в грудні.

Джерело - FootballHub.

#Дуелунд, #Динамо, #Циганик
Коментарі ()