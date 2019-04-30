Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми

Юний легіонер київського Динамо Міккель Дуелунд відновився від тяжкої травми і має зіграти за основну команду киян.

Так вважає ведучий Профутбол Ігор Циганик.

"Я думаю, що Дуелунд буде грати. Він уже почав працювати в загальній групі, але спочатку йому потрібно зіграти хоча б один тайм за дубль, щоб потім вийти в матчі першої команди. Данцеві потрібно набрати ігрові кондиції", - сказав Циганик.

Актуально: Маліновський претендент на звання гравця року в Бельгії.

"Я сподіваюся на нього, адже в середині поля Динамо дуже потрібна допомога. Зараз у киян на цій позиції - безальтернативна і дуже важка історія. А Дуелунд не тільки б додав конкуренції, але і просто цікаво подивитися на цього хлопця, який непогано почав, забивши гол Арсеналу, а потім трапилася його травма", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, Міккель отримав травму в матчі з Яблонцем, який відбувся в грудні.

Джерело - FootballHub.