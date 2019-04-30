Юний легіонер Динамо відновився після важкої травми

Юний легіонер київського Динамо Міккель Дуелунд відновився від тяжкої травми і має зіграти за основну команду киян.
Так вважає ведучий Профутбол Ігор Циганик.
"Я думаю, що Дуелунд буде грати. Він уже почав працювати в загальній групі, але спочатку йому потрібно зіграти хоча б один тайм за дубль, щоб потім вийти в матчі першої команди. Данцеві потрібно набрати ігрові кондиції", - сказав Циганик.
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"Я сподіваюся на нього, адже в середині поля Динамо дуже потрібна допомога. Зараз у киян на цій позиції - безальтернативна і дуже важка історія. А Дуелунд не тільки б додав конкуренції, але і просто цікаво подивитися на цього хлопця, який непогано почав, забивши гол Арсеналу, а потім трапилася його травма", - підкреслив журналіст.
Нагадаємо, Міккель отримав травму в матчі з Яблонцем, який відбувся в грудні.
Джерело - FootballHub.