Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії

Півзахисник Генка Руслан Маліновський є одним з претендентів на звання найкращого футболіста за підсумками сезону в Бельгії.

Про це повідомляє Sporza.be.

Професійна футбольна ліга Бельгії назвала імена трьох головних фаворитів. У списку також фігурує колишній одноклубник Маліновського Алехандро Посуело, який перебрався в Торонто, а також фаворит минулого сезону Ханс Ванаку з Брюгге.

Ім'я найкращого гравця року в Бельгії стане відомо 6 травня на заході з нагоди завершення сезону.

Нагадаємо, Маліновський вийшов на 1-е місце в рейтингу гравців чемпіонату Бельгії.

Також, Маліновський реалізував усі пенальті в кар'єрі.

Джерело - xsport.ua.