Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії

Півзахисник Генка Руслан Маліновський є одним з претендентів на звання найкращого футболіста за підсумками сезону в Бельгії.
Про це повідомляє Sporza.be.
Професійна футбольна ліга Бельгії назвала імена трьох головних фаворитів. У списку також фігурує колишній одноклубник Маліновського Алехандро Посуело, який перебрався в Торонто, а також фаворит минулого сезону Ханс Ванаку з Брюгге.
Ім'я найкращого гравця року в Бельгії стане відомо 6 травня на заході з нагоди завершення сезону.
Нагадаємо, Маліновський вийшов на 1-е місце в рейтингу гравців чемпіонату Бельгії.
Також, Маліновський реалізував усі пенальті в кар'єрі.
Джерело - xsport.ua.