Мій профіль
Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України
Сьогодні 17:56 890
Манчестер Сіті - Тоттенгем. Відео голів
Сьогодні 21:42 178
Порту - Ліверпуль. Відео голів
Сьогодні 21:38 86
Шахтар прогнозовано пройшов у фінал Кубка України
Сьогодні 20:28 618
Залиш свій пояс - у Росії висунули зухвалу вимогу до Ломаченка
Сьогодні 14:14 1486
Шевчук покинув пост головного тренера Олімпіка
Сьогодні 12:15 6671
Ювентус - Аякс 1:2. Відео голів
Вчора 23:58 3213
Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0. Відео голів
Вчора 23:58 2067
Аякс переміг Ювентус і сенсаційно вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 838
Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 924
Навколо спорту
Блоги
Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ
Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
Сьогодні 17:24 807
Юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі
Юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі Максим Буйдин
Сьогодні 17:18 928
Футбік: Микола Шпаренко б'є на точність
Футбік: Микола Шпаренко б'є на точність Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:11 676
Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор
Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор Максим Буйдин
Сьогодні 15:04 1391
Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії
Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії Максим Буйдин
Сьогодні 14:01 1111
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом Максим Буйдин
Сьогодні 13:43 1181
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер Максим Буйдин
Вчора 14:03 833
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас Максим Буйдин
Вчора 13:54 1570
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця Максим Буйдин
Вчора 12:33 3175
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 11:31 224
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:14 Футбол Аякс заробив майже 100 мільйонів євро у Лізі чемпіонів 27
21:56 Бокс Берінчик — Аракава: промо бою 172
21:42 Футбол Манчестер Сіті - Тоттенгем. Відео голів 178
21:42 Футбол Дуелунд повернувся в загальну групу Динамо 215
21:38 Футбол Порту - Ліверпуль. Відео голів 86
21:27 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: огляд матчу 282
21:21 Футбол Зінченко не потрапив у заявку на матч з Тоттенгемом 404
20:58 Автоспорт Російський бізнесмен може придбати команду Формули-1 357
20:37 Бокс Арум назвав трьох імовірних суперників Ломаченка 515
20:28 Футбол Шахтар прогнозовано пройшов у фінал Кубка України 618
20:08 Футбол ПСЖ і Манчестер Сіті претендують на гравця Боруссії 393
19:57 Футбол Інгулець - Зоря: огляд матчу 448
19:46 Футбол Назвали тренера Олімпіка 729
19:29 Футбол Нойок отримав посвідку на проживання в Білорусі 472
19:12 Футбол Права на показ чемпіонату Румунії продали за кругленьку суму 391
18:54 ММА Менеджер Нурмагомедова: Ти ще страждаєш після того, як Хабіб надер тобі зад? 286
18:33 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція Кубка України 1698
18:06 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: стартові склади команд 555
17:56 Футбол Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України 890
17:39 Футбол ЗМІ: Тухель не включив Мбаппе в заявку на матч з Нантом за критику партнерів 452
17:24 Блог Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ 807
17:18 Блог Юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі 928
17:11 Футбол Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів 447
16:53 Теніс Фінальний турнір ATP може покинути Британію 430
16:32 Футбол ФК Львів попрощався з бразильським легіонером 821

Дуелунд повернувся в загальну групу Динамо

Сьогодні 21:42 216 0
Півзахисник може повернутися до гри
Дуелунд повернувся в загальну групу Динамо

Данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд повністю відновився після травми.

21-річний Дуелунд почав роботу в загальній групі київського клубу. Футболіст готується взяти участь у найближчій грі команди Олександра Хацкевича.

Міккель отримав перелом щиколотки в матчі з Яблонцем, який відбувся в грудні.

Нагадаємо, Дуелунд заявляв, що повернеться раніше, ніж сподіваються.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Динамо, #Дуелунд
Коментарі ()