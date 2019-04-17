Данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд повністю відновився після травми.
21-річний Дуелунд почав роботу в загальній групі київського клубу. Футболіст готується взяти участь у найближчій грі команди Олександра Хацкевича.
Міккель отримав перелом щиколотки в матчі з Яблонцем, який відбувся в грудні.
He's coming back 👊 💥— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 17 квітня 2019 р.
Міккель Дуелунд розпочав роботу у загальній групі і готується до найближчих матчів! pic.twitter.com/wwmolnIirS
Нагадаємо, Дуелунд заявляв, що повернеться раніше, ніж сподіваються.
Джерело - Чемпіон.