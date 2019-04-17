Півзахисник може повернутися до гри

Данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд повністю відновився після травми.

21-річний Дуелунд почав роботу в загальній групі київського клубу. Футболіст готується взяти участь у найближчій грі команди Олександра Хацкевича.

Міккель отримав перелом щиколотки в матчі з Яблонцем, який відбувся в грудні.

He's coming back 👊 💥



Міккель Дуелунд розпочав роботу у загальній групі і готується до найближчих матчів! pic.twitter.com/wwmolnIirS — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 17 квітня 2019 р.

Нагадаємо, Дуелунд заявляв, що повернеться раніше, ніж сподіваються.

Джерело - Чемпіон.