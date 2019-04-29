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Циганков став найдорожчим українським футболістом в УПЛ

Сьогодні 12:55 566 0
Циганков став найдорожчим українським футболістом в УПЛ

Півзахисник Динамо Віктор Циганков став одним із найдорожчих гравців УПЛ.

За версією порталу Transfermarkt.

Ціна на капітана київського Динамо Віктора Циганкова різко піднялась. Якщо ще 10 грудня минулого року Transfermarkt оцінював хавбека збірної України в 10 млн євро, то зараз його вартість дорівнює 13 млн.

Ця надбавка дозволила 21-річному Циганкову вийти на друге місце в списку найдорожчих виконавців Прем'єр-ліги. На вершині реєстру розташувався бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі (18 млн євро). А Віктор разом з Тайсоном ділять друге-третє місця.

Таким чином, обійшовши Тараса Степаненка (10 млн євро) і Марлоса (11 млн євро), саме Циганков зараз є найдорожчим українським виконавцем УПЛ.

Стосовно позиції Циганкова в списку найдорожчих футболістів збірної України, то тут попереду лише 2 легіонери – Андрій Ярмоленко з Вест Гема (20 млн євро) та універсал з Манчестер Сіті Олександр Зінченко (15 млн євро). 

Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох переграло Львів у 26 турі УПЛ.

Раніше, динамівці зустрілися із дітьми Чорнобиля.

Джерело - football24.ua.

#Циганков, #Динамо, #Transfermarkt
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