Неймару загрожує тривала дискваліфікація через удар вболівальника

Бразилець може пропустити 5 матчів

Неймар після поразки в фіналі Кубка Франції від Ренна в серії пенальті вдарив у обличчя одного із вболівальників. Тепер бразильцю загрожує тривала дискваліфікація.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Йдеться про щонайменше 5-ти матчеве покарання для Неймара.

Нагадаємо, Неймар піднімався за своєю медаллю та зупинився біля одного із фанатів, який вирішив зафільмувати лідера ПСЖ на смартфон

Бразильцеві це не сподобалося і між ними виникла сутичка у результаті якої Неймар вдарив уболівальника рукою у підборіддя.

Неймар вже визнав свою провину.

Джерело - Футбол 24.