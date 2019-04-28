Неймару загрожує тривала дискваліфікація через удар вболівальника

Неймар після поразки в фіналі Кубка Франції від Ренна в серії пенальті вдарив у обличчя одного із вболівальників. Тепер бразильцю загрожує тривала дискваліфікація.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Йдеться про щонайменше 5-ти матчеве покарання для Неймара.
Нагадаємо, Неймар піднімався за своєю медаллю та зупинився біля одного із фанатів, який вирішив зафільмувати лідера ПСЖ на смартфон
Бразильцеві це не сподобалося і між ними виникла сутичка у результаті якої Неймар вдарив уболівальника рукою у підборіддя.
Неймар вже визнав свою провину.
Джерело - Футбол 24.