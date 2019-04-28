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Неймар визнав свою провину після того, як вдарив вболівальника

Сьогодні 17:45 165 0
Фанат нібито ображав футболістів ПСЖ
Неймар визнав свою провину після того, як вдарив вболівальника

Неймар після поразки в фіналі Кубка Франції від Ренна в серії пенальті вдарив у обличчя одного із вболівальників. Однак бразилець визнав свою провину.

Про це повідомляє L'Equipe

"Я вчинив неправильно? Так. Але ніхто не може залишатися без кари", – заявив бразилець.

Повідомлялось, що сам фанат ображав гравців ПСЖ, але він цю інформацію спростував. Також уболівальник поскаржився на розбиту губу через удар Неймара.

Нагадаємо, Неймара дискваліфікували на три єврокубкові матчі через критику суддівства.

Джерело - football24.

#Неймар, #ПСЖ, #Ренн
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