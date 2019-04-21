Евертон повністю заслужив перемогу, адже футболісти Манчестер Юнайтед зіграли жахливо.

Про це повідомив Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер для BBC Sport.

"Зі стартового свистка все пішло не так. Я просто хочу вибачитися перед уболівальниками. Вони єдині люди з емблемою Юнайтед, які можуть тримати голову високо. Евертон був краще нас за всіма показниками. Є багато речей, які нам потрібно поліпшити, щоб домогтися результату. Таланту ніколи не буде достатньо".

"Ми просто не грали. Це був негідний виступ для такого клубу як Манчестер Юнайтед. Ми приносимо вибачення всім, хто пов'язаний з клубом", - сказав Сульшер.