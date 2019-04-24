Тренер не вірить в чемпіонство

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер оцінив шанси червоних дияволів поборотися за чемпіонство наступного сезону.

Його слова наводить Goal.com.

"Я не думаю, що нам вистачить стабільності поборотися за титул наступного сезону. За останні 18 матчів ми наблизилися до лідерів чемпіонату, але потрібно оцінювати весь сезон. Поки ми робимо це тільки половина сезону. Тому подивимося, що буде далі.

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Ви не можете очікувати, що щось трапиться за одну ніч, і ми знаємо це. Розвиток відбуватиметься поступово, і ми повинні бути реалістами. Нам треба робити крок за кроком", - сказав Сульшер

Манчестер Юнайтед програв шість з останніх восьми матчів у всіх турнірах. У турнірній таблиці чемпіонату Англії манкуніанці посідають 6-у сходинку, набравши 64 очки.

Нагадаємо, Сульшер вибачився перед уболівальниками.

Тим часом футболісти Манчестер Юнайтед влаштували скандал в роздягальні після ганебної поразки.