Саррі оштрафували на 8 тисяч фунтів за поведінку в матчі з Бернлі

Керманич Челсі поплатився за неналежну поведінку

Футбольна асоціація Англії оштрафувала на 8 тисяч фунтів головного тренера Челсі Мауріціо Саррі за підсумками матчу 35-го туру Прем'єр-ліги з Бернлі.

Про це повідомляє BBC.

У компенсований час 60-річний італієць висловлював невдоволення тим, що суперник тягне час. Він висловлював претензії суддям.

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Арбітр Кевін Френд видалив Саррі. За словами тренера Челсі Джанфранко Дзола, суддя неправильно зрозумів дії Саррі. Повідомлялося, що Саррі з лави Бернлі назвали сраним італьяшкою. Цей інцидент був занесений у рапорт Френда.

Нагадаємо, Саррі може очолити Рому.

Джерело - BBC.