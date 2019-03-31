Саррі не зміг дати відповіді про трансфер Азара

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі не займається питанням щодо майбутнього вінгера клубу Едена Азара.

Слова фахівця наводить прес-служба лондонців.

"Є два варіанти: запитати Азара або керівництво клубу. Я не займаюся питаннями трансферів. Важливим є те, що зараз Азар з нами. Він нам потрібен, щоб в останні два місяці сезону команда була в хорошій формі. Я хотів би з повагою поставитися до його рішення, але я не знаю, вирішив він зараз щось чи ні", - заявив Саррі.