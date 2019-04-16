Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі може очолити Рому після закінчення сезону.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Спочатку Рома планувала запросити екс-головного тренера Ювентуса і Челсі Антоніо Конте, проте потім вирішила зосередитися на кандидатурі Саррі.

Зараз римлян очолює Клаудіо Раньєрі - його контракт розрахований до кінця сезону. Саррі ж перебуває під загрозою відставки з Челсі.

Рома займає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 54 очки після 32-ох турів.

Також, "вовки" розглядали кандидатуру Пауло Фонсеки.

Нагадаємо, Рома перемогла в першому матчі при Раньєрі.

Джерело - Depo.Сектор.