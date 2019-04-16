Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі може очолити Рому після закінчення сезону.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Спочатку Рома планувала запросити екс-головного тренера Ювентуса і Челсі Антоніо Конте, проте потім вирішила зосередитися на кандидатурі Саррі.
Зараз римлян очолює Клаудіо Раньєрі - його контракт розрахований до кінця сезону. Саррі ж перебуває під загрозою відставки з Челсі.
Рома займає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 54 очки після 32-ох турів.
Також, "вовки" розглядали кандидатуру Пауло Фонсеки.
Нагадаємо, Рома перемогла в першому матчі при Раньєрі.
Джерело - Depo.Сектор.