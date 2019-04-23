Лондонський Челсі розписав мирову з Бернлі в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Вже на початку матчу Бернлі вийшов уперед, однак через декілька хвилин Н'голо Канте зрівняв рахунок, а Гонсало Ігуаїн зробив рахунок 2:1.
Крапку в матчі поставив Ешлі Барнс на 24-й хвилині.
Чемпіонат Англії, АПЛ
35 тур
22 квітня
Челсі - Бернлі 2:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 8 Хендрік, 1:1 - 12 Канте, 2:1 - 14 Ігуаїн, 2:2 - 24 Барнс
Нагадаємо, англійські клуби повторили рекорд 25-річної давнини у єврокубках.
Також, Евертон розгромив Манчестер Юнайтед.
Джерело - Чемпіон.