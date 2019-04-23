Команди забили усі голи в перші 24 хвилини

Лондонський Челсі розписав мирову з Бернлі в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Вже на початку матчу Бернлі вийшов уперед, однак через декілька хвилин Н'голо Канте зрівняв рахунок, а Гонсало Ігуаїн зробив рахунок 2:1.

Крапку в матчі поставив Ешлі Барнс на 24-й хвилині.

Чемпіонат Англії, АПЛ

35 тур

22 квітня

Челсі - Бернлі 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 8 Хендрік, 1:1 - 12 Канте, 2:1 - 14 Ігуаїн, 2:2 - 24 Барнс

Нагадаємо, англійські клуби повторили рекорд 25-річної давнини у єврокубках.

Також, Евертон розгромив Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.