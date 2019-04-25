Півзахисник дортмундської Борусії Джейдон Санчо потрапив у сферу інтересів мадридського Реалу.
Про це повідомляє Marca.
Бачити 19-річного хавбека в мадридській команді хоче головний тренер Зінедін Зідан.
Боруссія має намір виручити за гравця не менше 80 млн євро.
Цього сезону Санчо відзначився 11 голами і 13 результативними передачами в поєдинках чемпіонату Німеччини.
Нагадаємо, Боруссія хоче продати Санчо за 100 млн фунтів.
Раніше повідомлялося, що гравець може перейти в Манчестер Юнайтед.
Також, Санчо потрапив до списку найдорожчих гравців Бундесліги та найкращих молодих гравців.
Джерело - Marca.