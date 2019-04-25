"Вершкові" пропонують 80 млн євро

Півзахисник дортмундської Борусії Джейдон Санчо потрапив у сферу інтересів мадридського Реалу.

Про це повідомляє Marca.

Бачити 19-річного хавбека в мадридській команді хоче головний тренер Зінедін Зідан.

Боруссія має намір виручити за гравця не менше 80 млн євро.

Цього сезону Санчо відзначився 11 голами і 13 результативними передачами в поєдинках чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, Боруссія хоче продати Санчо за 100 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що гравець може перейти в Манчестер Юнайтед.

Також, Санчо потрапив до списку найдорожчих гравців Бундесліги та найкращих молодих гравців.

Джерело - Marca.