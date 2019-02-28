Whoscored опублікував рейтинг найкращих молодих гравців

Видання Whoscored опублікувало рейтинг ТОП - 10 футболістів до 21 року в цьому сезоні, які виступають в п'яти кращих європейських чемпіонатах.

Про це повідомляє офіційний сайт Whoscored.

Названі гравці і їх середні рейтинги за гру. Список найкращих молодих футболістів цього сезону виглядає наступним чином:

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - рейтинг 7.99 за 20 матчі.

2. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) - рейтинг 7.53 за 23 матчі.

3. Усман Дембеле (Барселона) - рейтинг 7.41 за 22 матчі.

4. Аллан Сен-Максімен (Ніцца) - рейтинг 7.25 за 23 матчі.

5. Арон Ван-Біссака (Крістал Пелес) - рейтинг 7.23 за 25 матчі.

6. Лука Йович (Айнтрахт) - рейтинг 7.21 за 21 матчі.

7. Крістіан Куаме (Дженоа) - рейтинг 7.15 за 25 матчі.

8. Федеріко К'єза (Фіорентина) - рейтинг 7,14 за 25 матчі.

9. Кай Гавертц (Байєр 04) - рейтинг 7,13 за 23 матчі.

10. Юссеф Ен-Несірі (Леганес) - рейтинг 7,08 за 22 матчі.

Нагадаємо, Швед піднявся на друге місце в рейтингу бомбардирів УПЛ. Також, Зінченко став найкращим гравцем фінального матчу Кубка англійської ліги.

Джерело - Whoscored.