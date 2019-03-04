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Манчестер Юнайтед готовий побити свій трансферний рекорд

Сьогодні 19:30 183 0
Манчестер Юнайтед готовий побити свій трансферний рекорд

Боси Манчестер Юнайтед готові розщедритися на придбання півзахисника дортмундської Боруссії Джейдона Санчо в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Червоні дияволи збираються викласти за 18-річного англійця 90 мільйонів фунтів, що може стати новим трансферним рекордом для клубу з Манчестера.

У поточному сезоні Санчо відіграв за "джмелів" у 24 матчах Бундесліги, в яких забив 8 голів і віддав 12 асистів.

Нагадаємо, капітан Манчестер Юнайтед покине клуб.

Також, Манчестер Юнайтед вирішив долю Сульшера.

Джерело - Чемпіон.

#АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Санчо
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