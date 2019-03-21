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Боруссія хоче продати 18-річного гравця за 100 млн фунтів

Сьогодні 12:10 432 0
Німецький клуб поставив космічний цінник на юного таланта
Боруссія хоче продати 18-річного гравця за 100 млн фунтів

Керівництво дортмундської Боруссії не збирається продавати 18-річного півзахисника Джейдона Санчо за суму меншу, ніж 100 мільйонів фунтів (115 млн євро).

Про це повідомляє TodomercadoWeb.

Якщо на молодого англійця знайдеться покупець, то німецька команда спробує придбати вінгера Челсі Каллума Хадсона-Одой. Джерело стверджує, що сам Санчо готовий перейти в більш іменитий клуб.

У поточному сезоні Санчо провів за Боруссію 35 матчів, забив 9 голів і віддав 13 асистов.

Раніше повідомлялося, що гравець може перейти в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Санчо потрапив до списку найдорожчих гравців Бундесліги та найкращих молодих гравців.

Джерело - iSport.

#Санчо, #Боруссія, #Бундесліга, #трансфер
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