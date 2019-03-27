ЗМІ: Моурінью продовжить кар'єру у Франції

Португальський фахівець Жозе Моуріньо цього літа очолить один з клубів чемпіонату Франції.
Про це повідомляє L'Equipe.
Агент Жорже Мендеш запропонував такий варіант продовження кар'єри Моуріньо і він може очолити Ліон або Монако.
Відзначимо, що ліонців зараз тренує Бруно Женезіо, а монегасків - Леонарду Жардім. Про відставку цих фахівців ходять чутки протягом останнього часу.
Нагадаємо, що Моуріньо був звільнений з Манчестер Юнайтед в грудні минулого року.
Раніше Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.