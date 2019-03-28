Тренер Ліона: Буду дуже гордий, якщо Моурінью змінить мене

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо не відмовився б від того, щоб його змінив Жозе Моурінью.
Про це він заявив у інтерв'ю L'Equipe.
"Моуріньо можна тільки поважати. Він перемагав скрізь, де працював. Я дуже поважаю його успіхи і все, що він зробив у футболі. Він чудовий тренер. Буду дуже гордий, якщо він змінить мене", - заявив Женезіо.
Раніше стало відомо про те, що Моуріньо може очолити один з французьких грандів.
Тим часом Монако спростував чутки про бажання запросити Моурінью. Сам фахівець планує повернутися до тренерської діяльності влітку.
Джерело - Xsport.