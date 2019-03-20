Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо має намір відновити тренерську кар'єру.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Вже минуло понад три місяці, як я не треную, але я готуюся відновити тренерську кар'єру.

Тренерська професія - особлива, і мені подобається така робота в щоденному режимі. Сподіваюся повернутися до неї влітку, до початку наступного сезону. Я знаю точно, що мені не потрібно, і я вже відхилив 3-4 пропозиції. Я розумію, що хочу. Під цими словами я маю на увазі філософію клубу і тип роботи. Сподіваюся, отримаю те, чого бажаю", - сказав Моурінью.